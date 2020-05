Stad weert lijnbussen uit smalle Antwerpsestraat bij heropening winkels: “Shoppers voldoende ruimte geven voor social distancing” Kristof De Cnodder

06 mei 2020

18u41 3 Lier De stad Lier neemt enkele speciale maatregelen met het oog op de heropening van de winkels aanstaande maandag. Zo zal het busverkeer de komende tijd tussen 11 en 18 uur worden geweerd uit het smalle deel van de Antwerpsestraat. “Dit moet de shoppers meer ruimte geven voor social distancing”, zegt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Burgemeester Boogaerts pleegde vandaag overleg met enkele vertegenwoordigers van de Lierse middenstand. HLN polste Boogaerts achteraf naar de uitkomst van die gesprekken. “Eerst en vooral werd de winkeluitbaters op het hart gedrukt dat zij in hun winkel zelf de noodzakelijke coronamaatregelen moeten treffen”, aldus Boogaerts. “De stad zal dan in de straten van het kernwinkelgebied (Antwerpsestraat, Grote Markt en een stuk van de Rechtestraat, red.) het nodige doen. Onze diensten zullen onder andere markeringen aanbrengen op de grond voor winkelende mensen die buiten moeten wachten. Op die manier willen we iedereen op een veilige onderlinge afstand houden. De winkeliers mogen voorlopig trouwens geen stoepborden plaatsen, zodat die niet in de weg kunnen staan.”

Geen éénrichting voor shoppers

In het smalle deel van de Antwerpsestraat (tussen de Grote Markt en de Kartuizersvest) wordt nog een bijkomende maatregel voorzien. “Daar voeren we een voetgangerszone in op de momenten dat de winkels open zijn”, legt burgemeester Boogaerts uit. “Tussen 11 en 18 uur mogen er sowieso al geen auto’s passeren. Nu breiden we dat uit naar lijnbussen. Door bussen te weren, zal er voor de shoppers te allen tijde genoeg ruimte zijn voor social distancing. Binnen de Antwerpsestraat zelf zullen voetgangers zich in de beide richtingen mogen bewegen. Eenrichtingsverkeer voor shoppers – zoals op sommige andere plaatsen wordt ingevoerd – is bij ons voorlopig niet aan de orde.”