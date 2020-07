Stad vraagt subsidies voor vier extra zomerklassen Kristof De Cnodder

15 juli 2020

09u57 0 Lier De stad Lier gaat bij de Vlaamse overheid werkingsmiddelen aanvragen voor de opstart van vier extra zomerklassen (één voor het lager en drie voor het secundair onderwijs). Er blijkt immers veel meer vraag dan aanbod te zijn naar bijkomend onderricht in de zomervakantie.

In de nasleep van de coronacrisis – waarbij de scholen lange tijd dicht bleven – worden nu op tal van plaatsen (gratis) zomerscholen georganiseerd voor scholieren die nood hebben aan wat bijles. Ook in Lier is dat het geval. De stad kreeg vanuit Vlaanderen 22 500 euro om negen zomerklassen voor telkens tien tot veertien leerlingen op poten te zetten. Dit gebeurt in samenwerking met de vzw Mondiale Werken. De lessen worden gegeven tussen 6 en 17 juli en tussen 13 en 26 augustus.

Maar in Lier waren er voor de zomerschool meer inschrijvingen (82 voor het middelbaar en 103 voor het lager onderwijs) dan beschikbare plaatsen. Daarom diende de stad nu een bijkomend subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid. Zo wil men vier extra klassen creëren. De Lierse zomerschool is trouwens ook nog op zoek naar mensen die op vrijwillige basis willen komen lesgeven. Kandidaten kunnen zich aanmelden via onderwijs@lier.be