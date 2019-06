Stad verliest rechtszaak omtrent heraanleg Grote Markt Kristof De Cnodder

13u41 0 Lier De rechtbank van Eerste Aanleg verwierp een klacht van de stad Lier tegen de ontwerper en de aannemer die in de periode 2011-2012 instonden voor de heraanleg van de Grote Markt. Volgens het stadsbestuur werden er bij die heraanleg fouten gemaakt, maar de rechter ging daar dus niet in mee. De stad moet nu 153.703 euro aan verwijlintresten en gerechtskosten betalen.

In 2011 investeerde Lier dik zes miljoen euro in de heraanleg van de Grote Markt. Achteraf doken echter verschillende mankementen op. Zo kwamen al meermaals kasseien los en al snel gaven de ondergrondse luidsprekers waaruit speciaal gecomponeerde muziek moest klinken de geest.

De stad besloot daarop de ontwerper en aannemer in gebreke te stellen, maar na zes jaar procederen werd die claim afgewezen. “Volgens gerechtelijke experts kon niet worden bewezen dat de mankementen er kwamen door fouten van de ontwerper en aannemer”, zegt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “De rechter gaf ons ongelijk en op aanraden van onze advocaten gaan we niet in beroep tegen deze uitspraak.”

De stad moet nu ongeveer 150.000 euro aan openstaande facturen voor de herstellingen betalen, vermeerderd met 153 .703 euro aan verwijlintresten en gerechtskosten. “Het eerste bedrag hadden we veiligheidshalve al ingeschreven in onze begroting”, geeft burgemeester Boogaerts aan. “Voor het tweede bedrag zullen we een begrotingswijziging moeten doorvoeren. Dat is natuurlijk een tegenvaller, maar anderzijds wonnen we recent ook enkele gelijkaardige rechtszaken en spaarden we op die manier dan weer geld uit.”