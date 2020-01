Stad verkoopt rookmelders tegen voordelig tarief Kristof De Cnodder

20 januari 2020

15u59 1 Lier Net als in de voorbije twee jaar gaat de stad Lier ook nu weer rookmelders te koop aanbieden aan haar burgers. Lierenaars kunnen zich een rookmelder aanschaffen tegen een gunsttarief.

“Veiligheid is voor ons allen een absolute prioriteit”, stelt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Met het aanbrengen van rookmelders kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan de algemene veiligheid.” In de afgelopen twee jaar verkocht de stad al 6700 rookmelders. Inmiddels werd een nieuwe voorraad van 3000 stuks ingeslagen. Die zijn nu te koop in het stadskantoor op de Dungelhoeffsite en in het oude gemeentehuis van Koningshooikt.

Omdat Lier de rookmelders ‘en masse’ inkoopt, kan men ze doorverkopen tegen een gunstige prijs. Voor negen euro heeft u één toestel, voor 25 euro een set van drie. Sinds 1 januari zijn rookmelders of een branddetectiesysteem verplicht in alle woningen. In huurwoningen en bij nieuwbouw- en renovatieprojecten bestond die verplichting al langer.