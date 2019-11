Stad verkoopt huis op ‘unieke’ locatie: conciërgewoning kerkhof moet 190 000 euro kosten Kristof De Cnodder

28 november 2019

17u48 0

De stad Lier gaat een stuk vastgoed met een wel erg bijzondere ligging van de hand doen. De gemeenteraad besliste immers dat men de voormalige conciërgewoning van begraafplaats Kloosterheide zal verkopen. De schattingsprijs bedraagt 190 000 euro.

Heeft u altijd al op een kerkhof willen wonen? Dan krijgt u binnenkort in Lier een unieke kans. “We hebben besloten om de vroegere conciërgewoning van begraafplaats Kloosterheide te koop te zetten”, vertelt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “De woonst stond sinds begin dit jaar leeg. Het leek ons beter om ze nu te verkopen.”

De conciërgewoning heeft een ruime tuin, maar kan een opknapbeurt gebruiken. Bovendien ligt ze niet in woongebied, maar in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. “Toch is het perfect legaal om er te wonen”, benadrukt schepen Vanderpoorten. Hoe de verkoop praktisch zal worden georganiseerd, moet de stad nog bekijken. Vast staat dat men minstens 190 000 euro wil incasseren, het bedrag dat op papier werd gezet door een officiële schatter.