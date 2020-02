Stad trekt 95.000 euro uit voor voetpad in Kazernedreef Kristof De Cnodder

15u18 0 Lier In de Kazernedreef in Lier zal een voetpad worden aangelegd aan de zijde van het vroegere voetbalstadion van Lyra. Tegelijk zal er een drainagesysteem worden voorzien en worden enkele bomen vervangen.

Het Lierse schepencollege maakte onlangs 95.000 euro vrij voor de geplande werkzaamheden. Om het voetpad en de drainage te kunnen aanleggen, dienen er eerst elf moeraseiken te worden gekapt. Later worden die bomen vervangen door twintig rode beuken. Die komen te staan in een groene zone naast het nieuwe voetpad. Alle bomen krijgen gietranden en wortelschermen. De werken zullen in principe ergens in de loop van dit jaar worden uitgevoerd.