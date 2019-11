Stad stelt ontwerp meerjarenplan voor: investeringsbudget met zestig procent opgetrokken Kristof De Cnodder

04 november 2019

De stad Lier is van plan om in de komende vijf jaar maar liefst 98,5 miljoen euro te investeren in projecten allerhande, wat zowat zestig procent meer is dan tijdens de vorige legislatuur. Dat blijkt uit het ontwerp meerjarenplan dat het schepencollege vandaag voorstelde.

Het ontwerp meerjarenplan moet eerst nog langs de gemeentelijke commissies en adviesraden passeren, alvorens het op 16 december aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. De kans bestaat dat er tussen nu en half december nog enkele accenten worden verlegd, maar in grote lijnen is de planning dus wel duidelijk.

“In de voorbije zes jaar stonden we een beetje op de rem, maar nu maken we opnieuw een groter investeringsbudget vrij”, zegt Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Dit gebeurt overigens nog steeds zonder gekke dingen te doen en zonder dat we de belastingen verhogen.” Grote verrassingen staan er niet in het ontwerp meerjarenplan. De krachtlijnen uit het eerder samengestelde bestuursakkoord tussen N-VA en Open VLD komen terug.

De top vijf van de grootste voorziene investeringen bestaat uit de restauratie van het historische begijnhof (24,75 miljoen), de (her)aanleg van wegen en rioleringen (22,4 miljoen), de restauratie van de Sint-Gummaruskerk (7,1 miljoen), het onderhoud van openbaar domein (6,8 miljoen) en de aanleg van een nieuw sportcentrum aan de Hoge Velden (4,6 miljoen). Vanaf 2020 zullen deze en heel wat andere plannen worden omgezet in de praktijk.