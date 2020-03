Stad speelt in op coronacrisis: belasting voor middenstanders, bedrijven en mensen met vrij beroep voorlopig opgeschort Kristof De Cnodder

14 maart 2020

10u05 0 Lier Naar aanleiding van de coronaproblematiek besliste het Lierse schepencollege om de gemeentelijke belasting voor middenstanders, bedrijven en mensen met een vrij beroep voorlopig op te schorten.

“De genomen federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn noodzakelijk, maar tegelijk nefast voor onze lokale ondernemingen, in het bijzonder die uit de horecasector”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “De hogere overheden voorzien in steun, maar ook als stad willen wij iets doen. In die zin schorten wij de voorziene inning van de gemeentelijke bedrijfsbelasting voorlopig op, wat de facto neerkomt op een betalingsuitstel en fiscale verlichting.”

“Deze maatregel komt er in afwachting van duidelijkheid over het bovenlokale steunpakket en de totale impact van de corona-uitbraak”, gaat Boogaerts verder. “Daarna bekijken we eventuele verdere acties.”