Stad plaatst dit najaar extra bomen aan grote invalswegen Kristof De Cnodder

18 september 2019

12u18 0

Op de Antwerpsesteenweg en de Mechelsesteenweg in Lier zullen dit najaar in totaal 22 bomen worden aangeplant in opdracht van de stad. Het stadsbestuur wil op deze manier de grote invalswegen verfraaien en meer groen brengen.

In het bestuursakkoord van de huidige coalitie (bestaande uit N-VA en Open VLD) staat dat men de ambitie heeft om tijdens deze legislatuur 10 000 bomen of struiken aan te planten, verspreid over het Lierse grondgebied. De aanplant aan de Antwerpse- en Mechelsesteenweg kadert daarin.

Op de Mechelsesteenweg worden negen olmen en vijf Japanse kerselaren geplant. Op de Antwerpsesteenweg drie olmen en vijf Japanse kerselaren. In totaal kosten de nieuwe bomen de stad een kleine 9 000 euro. Het aanplanten gebeurt in de loop van november door de eigen stadsdiensten.

Meer over Mechelsesteenweg

Antwerpsesteenweg

politiek

milieu