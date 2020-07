Stad organiseert tweede verkoopronde voor historische Gasthoeve Kristof De Cnodder

08 juli 2020

15u48 0 Lier De stad Lier en het plaatselijke OCMW gaan een nieuwe poging ondernemen om de historische Gasthoeve in deelgemeente Koningshooikt aan de man te brengen. Bij een eerste verkoopronde bood niemand de officiële schattingsprijs van 650 000 euro.

Drie maanden geleden besliste het Lierse stadsbestuur om de Gasthoeve definitief van de hand te doen. Inmiddels werd de laat-achttiende-eeuwse boerderij op de markt gegooid, maar tot een verkoop kwam het voorlopig niet. Als openbaar bestuur mag de stad Lier niet verkopen onder de schattingsprijs en er dook vooralsnog niemand op die 650 000 euro op tafel wou leggen.

“Daarom gaan we nu een tweede verkoopronde opstarten”, zegt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “Deze keer zullen we via verschillende kanalen wat meer ruchtbaarheid geven aan de verkoop en we hopen dat er dan ook meer concrete interesse komt.” Indien er na verloop van tijd nog altijd niemand de schattingsprijs wil betalen, kan de stad bij de Vlaamse overheid een aanvraag doen om de prijs toch te laten zakken. Maar zo ver is het nu dus nog niet.