Stad organiseert inleefweek omtrent armoede Kristof De Cnodder

30 augustus 2019

09u50 1

In het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede (op 17 oktober) organiseert de stad Lier voor het derde opeenvolgende jaar een inleefweek. De stad daagt haar inwoners uit om het van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober te rooien met een beperkt budget.

Bedoeling is om de burgers te sensibiliseren omtrent het thema armoede. Tegelijk zetten verschillende welzijnsorganisaties – zoals sociale kruidenier ’t Hofke en sociaal restaurant Kome Nete - hun deuren open voor het grote publiek.

Overigens wonen er in Lier heel wat mensen die dagdagelijks met armoede worden geconfronteerd. Zo zijn er 450 alleenstaanden of gezinnen die moeten rond komen met een leefloon, zijn er meer dan tweehonderd cliënten in begeleiding bij het OCMW voor schuldproblemen en groeit één Liers kind op zeven op in armoede.

Inschrijven voor de inleefweek kan via www.lier.be