Stad organiseert cursus e-bike voor senioren Kristof De Cnodder

20 augustus 2019

16u54 0

De stad Lier organiseert op 20 september aanstaande een cursus e-bike voor senioren. Inschrijven kan tot 17 september in dienstencentrum Het Schoppeke.

De elektrische fiets is al een tijdje in opmars. Veel ouderen zien de e-bike als een handig middel om mobiel te blijven. Maar omdat het gebruik van de e-bike een aantal specifieke vaardigheden vereist, zijn er bepaalde gevaren aan verbonden. Om daarop in te spelen pakt het Lierse stadsbestuur nu dus uit met een speciale fietscursus.

Tijdens deze cursus van één dag zullen er onder andere rijvaardigheidstrainingen worden gegeven. Er is ook een theoretisch luikje, met onder andere aankoopadvies. De cursus begint om 10 uur en eindigt om 15.30 uur. Plaats van afspraak is het Paradeplein van de Dungelhoeffsite. Deelname kost vijf euro (inclusief lunchpakket).