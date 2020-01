Stad Lier zet gepensioneerde werknemers in de bloemetjes Kristof De Cnodder

10 januari 2020

21u21 0 Lier Op de tweede vrijdag van januari organiseert de stad Lier gewoontegetrouw een nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel en ook vandaag werd die traditie in ere gehouden. Tijdens de receptie werden twaalf mensen in de bloemetjes gezet die in de loop van 2019 met pensioen gingen.

Schepen van Personeel Rik Pets (N-VA) had een kleine attentie in petto voor Annemie Van Vlasselaer, Lea Simons, Gerd Jaeken, Marc Geens, Werner Keynen, Martin Dauw en Ivo Wuyts. An Peeters, Kristin Van Assche, Eddy Suetens, Marcel Heylen en Werner Berghs zwaaiden in het voorbije jaar eveneens af, maar konden deze keer niet aanwezig zijn.

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) benadrukte verder dat er tegelijk ook nieuwe aanwervingen gebeuren. Het is de bedoeling dat het personeelsbestand in de huidige legislatuur licht zal aangroeien. Momenteel heeft Lier een zeshonderdtal werknemers in dienst.