Stad Lier organiseert nu ook eigen covid-contactonderzoek Kristof De Cnodder

02 september 2020

10u26 0 Lier De stad Lier en het Lierse OCMW zijn gestart met een eigen corona contactopvolging. Het gaat om een aanvulling op het contactonderzoek dat de Vlaamse overheid sowieso al voert. Groot voordeel van de lokale contact tracing is dat het stadsbestuur zo een beter zicht kan krijgen op mogelijke covid-broeihaarden en daar dan op kan inspelen.

Het Vlaamse en het Lierse contactonderzoek hebben een ietwat andere insteek. De Vlaamse overheid belt mensen die een coronabesmetting opliepen op om te vragen met wie ze recent contact hadden. De stad Lier wil dan weer weten waar de besmette personen in de voorgaande dagen zijn geweest. Als uit de antwoorden blijkt dat er ergens een plaatselijke besmettingshaard is, kan de burgemeester eventueel bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld de tijdelijke sluiting van een horecazaak of sportclub. Op die manier zou men verdere uitbreiding van de besmetting kunnen voorkomen.