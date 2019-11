Stad Lier gaat exotisch onkruid ‘elektrocuteren’ Kristof De Cnodder

15u26 1 Lier Vanaf half november start de stad Lier met een uniek proefproject om de Japanse Duizendknoop te lijf te gaan. In opdracht van de stad zal een externe firma deze exotische plantensoort aanpakken met een elektrische onkruidbestrijder.

De Japanse Duizendknoop – te herkennen aan zijn grote groene bladeren en witte pluimbloemen – is een exoot die op heel wat plaatsen in Vlaanderen zich ook in het wild heeft verspreid. De plant woekert hevig en vormt zo een bedreiging voor onze inheemse plantensoorten. Hij heeft nauwelijks nut voor de lokale fauna. Ook in Lier maakt de Japanse Duizendknoop opgang. Het stadsbestuur kiest nu voor een innovatieve manier om deze ‘ongenode gast’ te bestrijden.

Proefproject

“Aan de nieuwe sporthal op de Leuvensevest, aan rusthuis Sint-Jozef en aan de Sionsvest zal een externe firma in onze opdracht een elektrische onkruidbestrijder inzetten”, laat schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA) weten. “De elektriciteit zorgt ervoor dat de cellen in de plant openbarsten, waardoor hij afsterft. Het gaat om een nieuwe techniek die al een drietal jaar met goed gevolg wordt toegepast in Engeland. Lier is de eerste Belgische gemeente die op deze manier te werk zal gaan. Indien het proefproject succesvol blijkt, kunnen we de techniek ook op andere plaatsen in de stad gaan toepassen.”