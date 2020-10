Stad Lier doet mee aan Mooimakers campagne: deze week extra aandacht voor overlast door honden Kristof De Cnodder

05 oktober 2020

09u35 0 Lier De stad Lier doet tussen 5 en 11 oktober mee aan de handhavingsweek in het kader van de Vlaamse campagne Mooimakers. De focus van de bijkomende controles ligt op hondenpoep en loslopende honden.

Mooimakers is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ook in Lier springt men mee op die kar. Het bestrijden van overlast veroorzaakt door honden staat daarbij deze week centraal. Zo kunnen loslopende honden hinderlijk zijn en schade aanrichten. Daarom heeft Lier ook een politiereglement waarin staat dat honden op openbaar domein steeds aan de leiband moeten. Verder zijn baasjes verplicht om de uitwerpselen die hun trouwe viervoeter zou achterlaten op publieke plaatsen op te ruimen.

Tijdens deze actieweek zullen de Lierse handhavingsmensen een extra oogje in het zeil houden. Er zal vooral sensibiliserend te werk worden gegaan. Hondeneigenaars die met alles in orde zijn, zullen een geschenkje ontvangen. Wie niet in orde is, wordt geïnformeerd over de bestaande reglementering. Hardnekkige overtreders mogen zich aan een GAS-boete verwachten.