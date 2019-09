Stad legt speciale stoeptegel voor slachtoffers holocaust: “Vergeten tragedie wordt eindelijk herinnerd” Joodse moeder en drie kleine kinderen werden exact 75 jaar geleden gedeporteerd Kristof De Cnodder

20 september 2019

18u04 0

In de Pannenhuisstraat in Lier werd een herdenkingstegel ingehuldigd ter nagedachtenis van een Joods gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Lier werd gedeporteerd naar Auschwitz. Moeder Dyszka Zolty en haar kinderen David, Berish en Mireille werden in Auschwitz om het leven gebracht. “75 jaar lang werd deze tragedie vergeten. Het werd hoog tijd om daar verandering in te brengen”, zegt Liers schepen Rik Verwaest (N-VA).

Onlangs liet de stad Lier zeven herdenkingsborden plaatsen die het einde van de Tweede Wereldoorlog herdachten. Nu is er in de Pannenhuisstraat dus ook een aan de oorlog gerelateerde herinneringstegel bij gekomen. In juni 1944 werden daar vier toenmalige bewoners van het huis met nummer 144 opgepakt door de Duitse Gestapo. De op dat moment 34-jarige Dyszka Zsolty werd met haar kinderen David (7), Berish (4) en Mireille (3 maanden) gedeporteerd naar het concentratiekamp van Auschwitz, waar ze wellicht meteen werden vergast. Jakob Lemel – de vader van het gezin kon (op zijn blote voeten) ontkomen – maar was dus in één klap zijn vrouw en kinderen kwijt.

“Vreemd genoeg is deze tragedie decennialang vergeten geweest”, zegt schepen Rik Verwaest, die tevens historicus is. “Het is dankzij het opzoekwerk van Wim Govaerts – die enkele jaren geleden een boek schreef over de Tweede Wereldoorlog in onze stad – dat het verhaal van de uit Polen afkomstige marktkramersfamilie Lemel opnieuw naar boven kwam. Daarop besloot het stadsbestuur dat we dit op één of andere manier in herinnering moesten brengen. Uiteindelijk hebben we als stad in deze zaak ook gefaald. Eerst en vooral door de mensen in kwestie in te brengen in een ‘jodenregister’, iets waar de Duitse bezetter op aandrong. Vervolgens door dit drama jarenlang uit het oog te verliezen.”

In de loop van vorig kaar werd Riet Smulders van de Stedelijke Academie voor Schone kunsten de opdracht om een bescheiden herdenkingsmonument te ontwerpen. Het werd een speciale stoeptegel die in het voetpad zit verwerkt. Het kunstwerk werd vanmiddag plechtig ingehuldigd, weliswaar zonder vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. “Die hebben we simpelweg niet in Lier”, verklaart schepen Verwaest. “Ook van andere takken van de familie Lemel is er geen spoor meer.”

Wél van de partij waren enkele omwonenden. Sander Gebruers – die met zijn vrouw en zeven maanden oude zoontje deze zomer in het huis met nummer 144 kwam wonen - wou er eveneens absoluut bij zijn. “Wat destijds in onze woning is gebeurd, bezorgt ons een krop in de keel”, aldus Sander. “Temeer omdat we zelf ook een baby in huis hebben. Ik vond het daarom niet meer dan logisch dat ik dit plechtige moment bijwoonde. Het is goed dat de stad het initiatief nam om dit menselijke drama blijvend te herinneren.”