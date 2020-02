Stad lanceert campagne om doorgaand verkeer naar de ring te loodsen Kristof De Cnodder

28 februari 2020

12u11 1 Lier De stad Lier heeft een campagne gelanceerd om het gebruik van de ringweg rond de stadskern te promoten. Het stadsbestuur wil doorgaand verkeer zo veel mogelijk weren uit het centrum.

Met de (affiche)campagne ‘Ik pak de ring!’ wil men in Lier proberen om het centrum verkeersluwer te maken. In het meerjarenplan nam de coalitie van N-VA en Open VLD op dat men een leefbare binnenstad op maat van de fietsers en wandelaars wil creëren. In dat kader gaat men automobilisten er nu op wijzen dat een route door het stadscentrum lang niet altijd de snelste of kortste is. Volgens de stad hebben tests uitgewezen dat de ring op elk moment van de dag de snelste route is voor doorgaand verkeer.

“Wat we willen zeggen is: kom naar Lier, want het is hier fijn om te winkelen of om iets te eten en drinken. Maar als je gewoon Lier wil passeren, neem dan de ring”, legt mobiliteitsschepen Bert Wollants (N-VA) uit. “Door te kiezen voor de ring geef je zuurstof en ruimte aan iedereen die zo graag in ons centrum vertoeft.”