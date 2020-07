Stad keerde veertigste starterspremie uit aan huidverzorgingsshop Misomada: “Mooi meegenomen, maar niet dé reden om naar Lier te komen” Kristof De Cnodder

15 juli 2020

17u36 2 Lier De stad Lier heeft onlangs voor de veertigste keer een De stad Lier heeft onlangs voor de veertigste keer een starterspremie van 8.000 euro uitgekeerd aan een beginnende handelszaak in het Lierse kernwinkelgebied. ‘Jubilaris’ van dienst is Misomada, een shop die in de Antwerpsestraat natuurlijke huidverzorgingsproducten aan de man probeert te brengen.

Misomada is sinds een dikke maand open. Uitbater Mina Filopos is vanzelfsprekend blij met het duwtje in de rug van het Lierse stadsbestuur, al was dat zeker niet dé reden waarom hij in de Pallieterstad een winkel uit de grond stampte. “Ik besliste om me in Lier te vestigen omdat ik hier een goed gelegen pand vond dat niet te groot was. Eerlijk gezegd hoorde ik pas achteraf dat er een starterspremie bestond. Mooi meegenomen, natuurlijk”, glimlacht Mina Filopos, die met zijn vrouw Sofie en hun kinderen Manu en Daniel in Kontich woont. De naam Misomada werd trouwens afgeleid van de beginletters van hun namen.

Kinderen

Misomada is gespecialiseerd in huidverzorgingsproducten die zonder chemicaliën en op een milieuvriendelijke manier worden gemaakt. “Ik ben exclusief verdeler voor de Benelux van merken als Ecoclay, Kyklos en Eternel”, geeft Mina Filopos nog mee. “Waarom ik specifiek voor dit type producten heb gekozen? Mijn vrouw en ik hebben twee jonge kinderen en we vinden het onze plicht om hen een gezonde wereld door te geven. Daarom willen we enkel met producenten in zee gaan die op een ecologisch verantwoorde manier werken.”

Meer informatie op www.misomada.eu. Via deze site kan u ook online bestellen.

