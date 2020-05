Stad investeert in nieuwe verwarming voor De Mol Kristof De Cnodder

20 mei 2020

14u53 0 Lier De stad Lier laat binnenkort de verwarmingsinstallatie van cultureel centrum De Mol vernieuwen. Het Lierse schepencollege zette daarvoor onlangs het licht op groen.

Bij het begin van deze legislatuur liet de coalitie van N-VA en Open Vld weten dat men werk zou gaan maken van een serieuze upgrade van het Lierse cultuurcentrum. Eventueel zou dat op termijn kunnen leiden tot een grondige verbouwing van de huidige infrastructuur of zelfs tot een verhuis naar een nieuwbouw (mogelijk in de stationsbuurt). In afwachting daarvan zal men alvast de verwarmingsinstallatie van De Mol onder handen laten nemen.

“De huidige verwarming is aan vervanging toe. Omdat De Mol ‘nieuwe stijl’ niet direct voor morgen is, loont het zeker de moeite om die werken nog te laten uitvoeren”, stelt Liers schepen van Cultuur Ivo Andries (Open Vld). “In tussentijd kunnen we de mensen toch niet in de kou zetten.” Het stadsbestuur startte alvast de zoektocht naar een firma die kan helpen bij de vernieuwing.