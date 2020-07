Stad investeert 36 000 euro in LED-verlichting voor atletiekpiste Kristof De Cnodder

29 juli 2020

17u53 0 Lier De stad Lier gaat 36 000 euro investeren in een nieuwe verlichting voor de atletiekpiste van het stedelijke Netestadion. De huidige gloeilampen worden vervangen door energiezuinige LED-lampen.

De verlichting in het Netestadion is stilaan aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur vond het een logische keuze om in de toekomst LED-lampen te gaan gebruiken om de atletiekpiste te verlichten. Dat soort verlichting is duurder in aankoop, maar gebruikt veel minder elektriciteit en betaalt zichzelf op termijn dus terug. Bovendien is het een meer milieuvriendelijke optie. Extra pluspunt is dat de nieuwe verlichting een veel betere spreiding van het licht garandeert. Het vooropgestelde lichtniveau is 150 lux.

De effectieve vervanging van de lampen is gepland voor dit najaar. Eerder werden verschillende straten, de stadsvesten en de belichting van de Zimmertoren al voorzien van LED-lampen.