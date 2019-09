Stad investeert 10 000 euro in ledverlichting op deel stadsvesten Kristof De Cnodder

18 september 2019

Het Lierse schepencollege heeft beslist om op het stuk stadsvest tussen de Oever en Sion nieuwe ledverlichting te laten installeren. Voor de stad betekent dat een investering van een kleine 10 000 euro. Op termijn zal die investering renderen, want ledlampen verbruiken 45 procent minder energie dan traditionele gloeilampen.

Op het stuk stadsvest in kwestie worden elf verlichtingspalen voorzien. Energienetbeheerder Fluvius zal de nodige werken uitvoeren. Daarvoor moet er een sleuf worden getrokken door de wandelweg. Later wordt die weg volledig heraangelegd in dolomiet.