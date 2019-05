Stad geeft bredere erkenning aan ‘sterrenkinderen’ Kristof De Cnodder

28 mei 2019

17u32 3 Lier Inwoners van de stad Lier die een ongeboren baby verliezen voor de 140ste zwangerschapsdag kunnen dat kind voortaan toch laten registreren in het gemeentehuis. Dat besliste de gemeenteraad, na een voorstel van raadslid Evi Van Camp (CD&V). Verder gaat de stad een speciale gedenkplaats voorzien voor zogenaamde ‘sterrenkinderen’.

Voor het eerst in deze legislatuur keurde de Lierse gemeenteraad (unaniem) een voorstel goed dat vanuit de oppositie werd gelanceerd. Op vraag van Evi Van Camp gaat de dienst Burgerlijke Stand voortaan ook kinderen registreren die voor de 140ste dag van de zwangerschap levenloos worden geboren. Voor de goede orde: ouders die in zo’n geval verkeren zijn niet verplicht om hun kind aan te geven op het gemeentehuis, maar ze krijgen te minste wel de kans.

“Nu is de wetgeving als volgt: vanaf 180 dagen zwangerschap moet een ‘sterrenkindje’ worden aangegeven. Vanaf 140 dagen kan het. Maar voor die 140 dagen was er dus zelfs geen aangifte mogelijk”, vertelt Evi Van Camp. “Steden en gemeenten hebben wel de vrijheid om die grens van 140 dagen te laten vervallen. Dat gaan we in Lier nu dus doen. Voor het verwerkingsproces van de ouders kan een officiële registratie belangrijk zijn. Dan heeft het kindje ook voor de buitenwereld echt bestaan.”

Evi Van Camp weet waarover ze spreekt, want in 2016 moest ze haar zoontje Lucas na ongeveer twintig weken zwangerschap afgeven. “Het is en blijft vreemd dat ik op papier twee kinderen heb, maar in mijn hart drie”, zegt de inwoonster van deelgemeente Koningshooikt. “Ik vraag voor mezelf geen medelijden, maar vanuit mijn eigen situatie ben ik meer over dit thema beginnen nadenken. Ik ben blij dat de rest van de gemeenteraad zich aansluit bij mijn voorstel.”

Het stadsbestuur engageerde zich trouwens om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een sterrenbos, een plaats waar ouders een boom kunnen planten ter nagedachtenis van hun sterrenkindje. De zaak wordt nu door de stadsdiensten verder bekeken en tegen het najaar wordt er meer nieuws verwacht hieromtrent.