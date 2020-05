Stad gaat vanaf dinsdag kinderen van personeel opvangen Kristof De Cnodder

17 mei 2020

22u16 0 Lier De stad Lier gaat vanaf dinsdag 19 mei opvang voorzien voor kinderen van stadsmedewerkers. In de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) kunnen leerlingen uit de lagere school terecht, in de Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) jongeren uit het middelbaar.

De stad en het OCMW van Lier hebben samen ongeveer zeshonderd medewerkers in dienst. Door de coronacrisis werken er daarvan momenteel heel wat van thuis uit, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Omdat momenteel nog niet alle kinderen (hele dagen) naar school kunnen, hebben verschillende personeelsleden van de stad Lier nood aan kinderopvang. Het stadsbestuur speelt daar nu op in door die opvang zelf te organiseren.

De lokalen van de Lierse kunstacademies – die dezer dagen anders toch leeg zouden staan – zullen vanaf dinsdag worden gebruikt als opvanglocatie. Enkele leerkrachten van de kunstacademies gaan de aanwezige lagere schoolkinderen creatief uitdagen met beeldende en muzische activiteiten. Daarnaast is er tijd voor huiswerk. De scholieren uit het secundair onderwijs krijgen studiebegeleiding.