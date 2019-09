Stad en Sport-It willen allerkleinsten in beweging zetten Kristof De Cnodder

18 september 2019

09u21 0

De stad Lier gaat samen met de vzw Sport-It voor het eerst lessen multimove aanbieden aan jonge kinderen. Tijdens deze lessen wordt de basismotoriek van de deelnemers op een speelse, maar tegelijk wetenschappelijk onderbouwde manier gestimuleerd.

De monitoren van Sport-It zullen werken ronde twaalf bewegingsvaardigheden. Kinderen uit de geboortejaren 2014, 2015 en 2016 kunnen meedoen. De reeks van twintig lessen start op zaterdag 5 oktober en vindt plaats in stedelijke sporthal De Komeet (Eeuwfeestlaan 183). De kostprijs bedraagt drie euro per les of 57 euro voor de volledige lessenreeks. Meer informatie en inschrijven via info@sportit.be