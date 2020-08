Stad doet gratis klimaatboom of -struik cadeau aan geïnteresseerde Lierse gezinnen Kristof De Cnodder

24 augustus 2020

23u45 0 Lier De stad Lier gaat aan geïnteresseerde Lierse gezinnen dit najaar een boom of struik cadeau doen. Het stadsbestuur maakte bij het begin van deze legislatuur de ambitie bekend om 10 000 zogenaamde klimaatbomen aan te planten tegen eind 2024. Dit initiatief kadert daarin.

Ondertussen zorgde de stad op tal van plaatsen op het openbaar domein al voor extra bomen en struiken. Nu wil men de inwoners van Lier en deelgemeente Koningshooikt ook de kans bieden om in hun tuin of op hun terras een gratis boom of struik aan te planten. “Bomen verbeteren de luchtkwaliteit en zorgen voor verkoeling op warme dagen”, benadrukt het stadsbestuur.

Wie interesse heeft, kan een gratis exemplaar reserveren om dit najaar te planten. Er is keuze uit zes inheemse loofbomen, twee fruitbomen en drie struiken. Meer info en bestellen via www.lier.be (zoeken op ‘klimaatbomen’). Bestellen kan trouwens tot en met 30 september. De bomen en struiken mogen op zaterdagvoormiddag 28 november worden opgehaald in de stedelijke werkplaats Schapenkot (Plaslaar 44).