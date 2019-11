Sportmerk JAKO bouwt nieuwe hoofdzetel in Lier Verhuis is voorzien voor voorjaar 2020 Kristof De Cnodder

26 november 2019

Het Duitse sportkledingmerk JAKO is in Lier een nieuwe hoofdzetel aan het bouwen voor de Belgische, Nederlandse en Franse markt. JAKO BeNeFra was al gevestigd in de Pallieterstad, maar verhuist begin 2020 naar een ruimer en beter uitgerust gebouw iets verderop.

Het nieuwe JAKO hoofdkantoor komt in de nieuwe KMO-zone Bollaarpark, vlak bij de Lierse ring en op een steenworp van de huidige vestiging. “Ons huidige gebouw is niet helemaal van ons. De nieuwbouw is dat wel”, legt general manager Jan Jacobs van JAKO BeNeFra uit. “Op de locatie in het Bollaarpark hebben we onder andere een mooiere showroom om onze verdelers te ontvangen. We beschikken er ook over meer ruimte om te groeien, wat onze bedoeling is.”

Momenteel telt JAKO BeNeFra 21 personeelsleden, maar dat aantal is de voorbije jaren gestaag gegroeid en de verwachting is dat die trend zich verder doorzet. Het merk JAKO zit immers in de lift. De meeste werknemers zijn afkomstig uit Lier en de directe omgeving. Dat was één van de redenen om de nieuwe hoofdzetel in de zelfde buurt als de oude in te planten.

“Sowieso hebben we een emotionele band met de stad”, gaat Jan Jacobs verder. “Het is hier dat we in 1998 in België begonnen. Ondertussen hebben we sponsorovereenkomsten met tal van lokale sportclubs, zoals Lierse Kempenzonen, Lyra-Lierse en AC Lierse.”

Tot slot nog dit: de toekomstige uitvalsbasis van JAKO BeNeFra wordt volledig CO2-neutraal. Zonnepanelen en warmtepompen zorgen er voor dat alles milieuvriendelijk gekoeld en verwarmd wordt.