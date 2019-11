Sporthal Stadspark officieel open: “Prima zaak voor sportclubs en Atheneum” Stad investeerde 3,5 miljoen in nieuwbouw op atheneumcampus Kristof De Cnodder

06 november 2019

18u37 1 Lier De nieuwe stedelijke sporthal aan de Leuvensevest in Lier wordt vandaag ingehuldigd. Basketbalclub Guco Lier – de hoofdgebruiker van de zaal - is vanzelfsprekend erg blij met de infrastructuur. “Dit is voor ons veel handiger en comfortabeler.”

In juni vorig jaar werd de eerste steen gelegd van de sporthal op campus Arthur Vanderpoorten van het Lierse Atheneum. In september werd de accommodatie al officieus in gebruik genomen en vandaag verklaart het schepencollege het gebouw officieel voor geopend. Lier investeerde zowat 3,5 miljoen euro in de zogenaamde Sporthal Stadspark, die overdag zal worden gebruikt voor de turnlessen van het Atheneum en ’s avonds door enkele zaalvoetbalclubs, badmintonclub Tornado en basketbalclub Guco Lier. Deze laatste verenging beschikt over de meeste uren en is concessionaris van de bijhorende kantine.

“Natuurlijk betekent dit voor ons een grote stap voorwaarts”, zegt penningmeester Erwin Fierens van Guco. “Wij hebben ongeveer driehonderd spelende leden en zowat 25 ploegen in competitie. Tot voor kort werd er getraind en gespeeld op vier verschillende locaties in Lier en dat was een hele puzzel. Voortaan zullen al onze thuismatchen en een groot deel van de trainingen plaats vinden in de nieuwe zaal. Van onze vier vroegere locaties houden we enkel de sporthal van het Sint-Gummaruscollege nog mee in gebruik. De nieuwe situatie is handiger en comfortabeler.”

“Bovendien speelt onze eerste ploeg in de Top Division en dat brengt bepaalde licentievoorwaarden met zich mee”, gaat Erwin Fierens verder. “Zo moet je onder andere beschikken over een vijfhonderdtal zitplaatsen voor de toeschouwers. In onze kersverse thuishaven zijn we op dat vlak perfect in orde. We zijn het stadsbestuur erg dankbaar voor de geleverde inspanningen.”

Schepen van Sport Ivo Andries (Open VLD) is trots op de realisatie. “Het is mooi dat de sporthal zowel overdag als ’s avonds vaak zal worden benut”, aldus Andries. “Zowel voor de betrokken clubs als voor het Atheneum is dit een uitstekende zaak. Het Atheneum toonde zich trouwens een prima partner door een stuk grond ter beschikking te stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze zaal te voorzien aan het toekomstige sportcentrum Hoge Velden, maar daar zijn we nog steeds bezig met het verwerven van de nodige gronden. Op deze manier konden we sneller inspelen op de behoeftes die er waren. Bovendien blijft er nu aan de Hoge Velden meer plaats over om voetbalvelden aan te leggen. Ook daaraan is er veel nood in onze stad.”