Sporthal De Jutteneer krijgt nieuw dak Kristof De Cnodder

11 oktober 2019

Het dak van sporthal De Jutteneer, in de Dorpsstraat in Koningshooikt, krijgt binnenkort een grondige opknapbeurt. De stad Lier trekt een kleine 100 000 euro uit voor de herstellingswerken, die zullen worden uitgevoerd door een externe aannemer.

De afgelopen tijd werden er meerdere lekken in het dak vastgesteld. Nu zal er nieuwe isolatie worden aangebracht en wordt de dakbedekking vernieuwd. Ook de zeventien dakkoepels worden vervangen. De uitvoering van deze klus zal naar schatting 45 werkdagen in beslag nemen. Een exacte startdatum is nog niet bekend.