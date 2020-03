Sporten in tijden van corona: I-Fitness gaat work-outs streamen via internet Kristof De Cnodder

16 maart 2020

18u24 70 Lier Ook fitnesscentra moeten door de coronacrisis tijdelijk de deuren sluiten, maar bij de I-Fitness keten wil men de leden niet zomaar in de kou laten staan. Vanaf dinsdag zal I-Fitness work-outs gaan streamen via de eigen Facebookpagina.

I-fitness heeft vestigingen in Lier, Berchem, Turnhout, Mol, Balen, Peer, Hasselt, Ukkel en Sint-Gillis en telt in totaal zowat 13.000 leden. Door de impact van het coronavirus mogen de verschillende centra in de komende weken geen leden ontvangen. En dus gaat men nu sporten van op afstand organiseren.

“Via het internet zullen we regelmatig groepslessen tot bij de mensen thuis brengen”, zegt Dave De Beule, manager van I-Fitness Lier en Berchem. “Het gaat om zaken zoals dans, yoga of zumba. Verder gaan onze fitnesscoaches work-outs voor de verschillende spiergroepen online plaatsen. Op het internet zijn er natuurlijk sowieso al fitnessfilmpjes te vinden, maar de meerwaarde voor onze leden is dat ze nu een sessie kunnen volgen bij een vertrouwd gezicht. De mensen vroegen daar naar. Via onze Facebookpagina zal je heel binnenkort een overzicht kunnen krijgen van de aangeboden onlinelessen. Overigens kunnen ook niet-leden meedoen, van zodra ze onze pagina hebben geliket. Op die manier kunnen anderen eens vrijblijvend kennis maken met ons aanbod.”