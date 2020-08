Speelmicroob sluit grote vakantie al dansend af: “Ondanks coronamaatregelen werd het een geslaagde zomer” Kristof De Cnodder

27 augustus 2020

17u54 0 Lier Speelpleinwerking Speelmicroob uit Lier heeft de zomervakantie symbolisch afgesloten met een creatief toonmoment. De deelnemende kinderen showden een dansje dat ze tijdens de voorbije dagen inoefenden. “Ondanks de coronamaatregelen waarmee we rekening moesten houden, werd het toch een geslaagde zomer”, klinkt het bij Speelmicroob.

In de paasvakantie viel de werking van Speelmicroob nog in het water door corona, maar in juli en augustus draaide de speelpleinwerking wel. Uiteraard moest die werking enigszins worden aangepast. Zo konden er slechts een dikke vijftig kinderen tegelijk worden toegelaten, verdeeld over twee bubbels. Die bubbels waren dan telkens een hele week van toepassing.



“Het was kleinschaliger dan anders en grote uitstappen zaten er deze zomer niet in. Maar toch heeft iedereen zich goed geamuseerd”, vertelt Sharissa Leonard, die al voor de zevende keer animatrice was. “Binnen Lier deden we trouwens wel enkele uitstapjes. Zo gingen we bijvoorbeeld minigolf spelen en bootje varen op de Binnennete, wat ook leuk is. Verder waren we regelmatig creatief bezig. De kinderen maakten verschillende knutselwerken en we staken samen enkele dansjes in mekaar. Het resultaat wilden we nu via de media graag eens tonen aan het grote publiek.”