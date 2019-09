Sophie D’Hulst mikt met bouwbedrijf dhulst’ op Prijs Ondernemen: “Sta mijn mannetje in mannenbastion” Kristof De Cnodder

03 september 2019

10u36 0

Het Lierse bouwbedrijf dhulst’ is genomineerd voor de Prijs Ondernemen van VOKA Mechelen-Kempen. Opvallend: met Sophie D’Hulst (40) heeft de firma een vrouwelijke baas, niet alledaags in het mannenbastion dat de bouwsector nog steeds is. “In het begin werd ik regelmatig geconfronteerd met vooroordelen, maar dat is nu achter de rug”, zegt Sophie.

VOKA – de vroegere Kamer van Kophandel – gaat op zoek naar dé onderneming van het jaar in de streek. Naast aannemer Beneens (Olen), plasticproducent deSter (Hoogstraten), logistiek bedrijf Gheys (Mol), brouwerij Het Anker (Mechelen), bleekwaterproducent Loda (Beerse), fotoboekenproducent Peleman (Puurs-Sint-Amands), schrijnwerkerij SD (Herentals) en kunststoffenexpert Vink (Heist-op-den-Berg) komt ook dhulst’ uit Lier in aanmerking. Voor Sophie D’Hulst – die sinds vorig jaar aan het hoofd staat van het familiebedrijf – is de nominatie een aangename verrassing.

“Dit is een mooie blijk van waardering voor onze manier van werken”, glundert Sophie D’Hulst. “dhulst’ is een bouwbedrijf dat even goed grote projecten als kleine klusjes voor zijn rekening neemt. Wat steeds centraal staat is klantgerichtheid en het welzijn en de arbeidsvreugde van onze ongeveer vijftig werknemers. Om een voorbeeld te geven: in principe nemen wij enkel opdrachten aan in een straal van 25 kilometer rond Lier. Kwestie van ons personeel urenlange verplaatsingen en fileleed te besparen. De mensen appreciëren dat echt. Onder de kerktoren is er trouwens werk genoeg. Verder denken we nogal ecologisch, zowel in onze manier van bouwen als in de manier waarop we ons verplaatsen. De dieselvoertuigen in ons wagenpark zijn vervangen door CNG-wagens, elektrische wagens of hybride voertuigen.”

Zorgzaam omspringen met mens en omgeving: is dat de vrouwelijke touch die Sophie D’Hulst toevoegde aan haar bedrijf? “Voor ik de firma overnam van mijn vader waren we ook al met dit soort zaken bezig, maar nu misschien nog net iets meer”, gaat Sophie D’Hulst verder. “Ik voerde recent trouwens ook een ‘rebranding’ door. Zo werd blauw onze nieuwe huiskleur, lanceerden we de slogan ‘dhulst’ bouwt van jou’ en veranderde onze firmanaam van D’Hulst tot dhulst’. We hebben dus letterlijk een accent verlegd (lacht). Het is misschien typisch vrouwelijk om voor dit soort zaken oog te hebben, maar ik geloof echt dat deze opfrissing van ons merk ons op termijn voordelen zal opleveren.”

Voor Sophie D’Hulst de touwtjes in handen kreeg, draaide ze eerst al een tiental jaar mee in het familiebedrijf. Intussen is ze helemaal thuis in de bouwsector, die een mannenwereld is en blijft. “In het begin botste ik op vooroordelen en dat was soms lastig”, geeft de zaakvoerster toe. “Op werven kreeg ik af en toe te horen: ‘juffraake, ik wil de baas spreken’. Intussen weet iedereen wel dat ik zelf de baas ben (lacht). En hoewel ik rechten- en managementstudies deed en twee linkerhanden heb, kunnen ze me niets meer wijs maken. Ik heb genoeg werven bezocht en projecten begeleid om te weten hoe het in mekaar zit.”

Het mag duidelijk zijn dat Sophie D’Hulst zich in haar sas voelt in de bouwsector. “Eigenlijk heb ik altijd wel iets gevoeld voor de bouw. Ik ben er mee opgegroeid. Op mijn bureau hangt een foto van mij als elfjarig meisje bovenop een dak in aanbouw. Toen mijn vader me destijds polste om in de zaak te stappen, heb ik niet getwijfeld. In de schaduw van mijn vader kon ik rustig groeien en inmiddels kan ik mijn mannetje staan.”

Het grote publiek kan ook stemmen voor de Prijs Ondernemen van VOKA. Dat kan tot en met 6 september via www.voka.be/mk