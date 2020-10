Sociaal restaurant Kome Nete neemt intrek in Karthuizershof: “Meer ruimte en comfort” Kristof De Cnodder

12 oktober 2020

16u00 14 Lier De eerste service van het Lierse sociaal restaurant Kome Nete op zijn nieuwe locatie zit er op. Vanaf vandaag kan het cliënteel aan een voordelige prijs een (warme) maaltijd verkrijgen De eerste service van het Lierse sociaal restaurant Kome Nete op zijn nieuwe locatie zit er op. Vanaf vandaag kan het cliënteel aan een voordelige prijs een (warme) maaltijd verkrijgen in de voormalige feestzaal Karthuizershof in de Kartuizersvest

Vorige week had de nieuw ingerichte keuken van Kome Nete al eens kunnen proefdraaien, want toen werden er maaltijden bereid voor de lokale dienstencentra. Vandaag ontving Kome Nete dan voor het eerst volk in het vroegere Karthuizershof. De zaal wordt gehuurd van het socialistische ziekenfonds de VoorZorg.

“We hebben hier meer plaats en comfort dan op onze oude stek in de Maasfortbaan. Bovendien zijn we nu pal in het centrum van Lier gevestigd”, vat Sanne Van den Eynden van Kome Nete de voordelen van de verhuis nog eens samen. De nodige aanpassingswerken werden gefinancierd door de stad Lier. Via een ‘geboortelijst’ konden particulieren ook giften doen om het geheel gezellig in te richten. Overigens verhuist de sociale kruidenier ’t Hofke eveneens van de Maasfortbaan naar het Karthuizershof.