Sociaal restaurant Kome Nete gaat nu ook (tijdelijk) aan huis leveren Kristof De Cnodder

19 maart 2020

Sociaal restaurant Kome Nete zal vanaf maandag 23 maart ook thuisleveringen aanbieden voor klanten in Lier en Koningshooikt. Deze tijdelijke service kadert in de coronacrisis.

Net als alle andere restaurants moest ook Kome Nete zijn verbruikszaal tot minstens 5 april sluiten. Kome Nete speelde daar al op in door afhaalmaaltijden aan te bieden. Nu komt er dus ook een aflevermogelijkheid bij. Thuisleveringen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 12 uur. Bestellen kan telefonisch (op het nummer 03 480 03 44) of via mail (goedgevoel@mivas.be). Bestellingen dienen uiterlijk om 15 uur de dag voor de levering te gebeuren. Bij de levering wordt enkel gepast geld aanvaard en moet er voldoende afstand worden bewaard met de koerier. Dit om het risico op coronabesmetting zo klein mogelijk te houden.