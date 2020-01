Sociaal restaurant en sociale kruidenier verhuizen naar vroegere feestzaal Karthuizershof Kristof De Cnodder

22 januari 2020

20u13 0 Lier Het Lierse sociale restaurant Kome Nete en de sociale kruidenier ’t Hofke verhuizen tegen september naar de momenteel leegstaande feestzaal Karthuizershof, in de Kartuizersvest. De verhuis is ingegeven door de beperkte uitbreidingsmogelijkheden en de verouderde infrastructuur op de huidige locatie (aan de Maasfortbaan).

Zowel Kome Nete als ’t Hofke zijn initiatieven van de vzw Goed Gevoel (MIVAS). Het restaurant en de kruidenierswinkel kennen veel succes en daardoor drong een verhuis zich stilaan op. De voormalige feestzaal Karthuizershof bleek een prima optie: er is plaats genoeg en de zaal is centraal gelegen in Lier.

De stad Lier en het lokale OCMW zullen het gebouw gaan huren van de eigenaar, het socialistische ziekenfonds De VoorZorg. De stad zal ook enkele noodzakelijke aanpassingswerken aan de zaal laten uitvoeren, zoals het uitbreiden en opfrissen van de keuken. De geraamde kostprijs voor die ingrepen bedraagt 94 000 euro.