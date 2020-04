Smeedijzeren hekwerk keert na zeven maanden restauratie terug naar stadhuis Kristof De Cnodder

28 april 2020

18u56 0 Lier Mensen van de gespecialiseerde restauratiefirma Remmen zijn deze week begonnen met het terugplaatsen van het smeedijzeren hekwerk voor het Lierse stadhuis. Door omstandigheden duurde de opknapbeurt zeven in plaats van de oorspronkelijk voorziene drie maanden, maar het einde is nu dus in zicht.

Het hekwerk voor het Lierse stadhuis dateert uit 1744 en was aangetast door corrosie. Het Lierse stadsbestuur gaf de firma Remmen uit Vorselaar de opdracht om het fraaie hek te restaureren. Tijdens die restauratie vielen er echter enkele lijken uit de kast.

“Gaandeweg bleek dat tijdens een vorige restauratie koperen verbindingsstukken werden gebruikt”, vertelt restaurateur Klaas Remmen. “Dat bemoeilijkte de klus, want al het koper moest worden losgemaakt en apart behandeld. Op deze manier waren we er zeven maanden mee bezig, in plaats van de vooropgestelde drie.” Bijgevolg ging de kostprijs voor de stad ook met zo’n 30 000 euro omhoog, tot in totaal 117 000 euro.

Het grootste deel van het hekwerk werd begin deze week terug op zijn plaats gezet. Tegen vrijdagavond zou het hele hek er opnieuw in vol ornaat moeten staan. In principe kan het smeedijzeren sierstuk er dan weer verschillende decennia tegen.