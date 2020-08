Sluislaan krijgt laadpaal voor elektrische wagens Kristof De Cnodder

28 augustus 2020

11u47 0 Lier Elektriciteitsnetbeheerder Fluvius gaat op vraag van de stad Lier in de Sluislaan een laadpaal voor elektrische wagens installeren. Op Liers grondgebied zijn er momenteel al elf openbare plaatsen waar je een elektrisch voertuig kan opladen.

Aan het Wallenhof, Zaat, De Mol, de Benedenbaan, het Rode Kruisplein, De Laag, de Gasthuisvest, de Schapekoppenstraat, de Rederijkerslei, de Pannenhuisstraat en sporthal De Komeet is al langer een oplaadpunt. In het najaar zal er dus ook een laadpaal worden geïnstalleerd in de Sluislaan. Deze plaats werd door het stadsbestuur recent toegevoegd aan een eerder opgesteld lijstje met locaties voor oplaadpunten. Ook in de Pieter Breughellaan, de Eeuwfeestlaan, de Tramweglei, en buurtparking Charon zullen in de nabije toekomst laadpalen worden geplaatst.