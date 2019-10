Sloop en heropbouw oude viswinkel Schöller half jaar uitgesteld Kristof De Cnodder

07 oktober 2019

14u33 0

De ingrijpende verbouwingswerken aan de voormalige viswinkel Schöller, op de Lierse Vismarkt, zijn met een half jaar uitgesteld. Het statige pand wordt volledig afgebroken en vervolgens aan de buitenkant bijna exact nagebouwd. Binnenin komen er drie appartementen. De start van de werken is nu voor maart 2020 voorzien.

In februari van dit jaar kon u hier lezen dat de bekende viswinkel Schöller na zeven jaar leegstand een nieuwe bestemming kreeg. Eigenares Sandra Van den Berg wil drie wooneenheden onderbrengen in het gebouw. Omdat de vroegere winkel deel uitmaakt van het Lierse stadsgezicht moet de look van de voorgevel behouden blijven. Er wordt voor geopteerd om het pand eerst helemaal af te breken en vervolgens aan de buitenkant na te bouwen. Normaal waren die werken op 14 oktober van start gegaan, maar dat wordt nu maart 2020.

“Na een lange procedureslag kreeg ik begin dit jaar de sloop- en bouwvergunning. Vervolgens kon ik gespecialiseerde aannemers voor de afbraak en opbouw vastleggen, maar nu dook er een bijkomend probleem op”, vertelt Sandra Van den Berg. “Om de afbraak te kunnen uitvoeren, moet de eerste aannemer een werfzone creëren op de openbare weg. Daar kreeg ik niet meteen de toestemming voor van de stad Lier. Dit omdat er door andere werken momenteel al een paar wegen zijn afgesloten in het centrum. Binnenkort komt daar ook nog de Novemberfoor bij. Mijn aannemer zou op 28 november mogen beginnen, maar dan staat de winter voor de deur en zou het weer hem parten kunnen spelen. Daarop besloten we om de sloop pas in maart in gang te zetten.”

De afbraak (en bijhorende inname van het openbaar domein) zal naar schatting een maand duren. Halfweg 2022 zou het project dan klaar kunnen zijn.