Sint-Gummarusprocessie erkend als Vlaams immaterieel erfgoed Kristof De Cnodder

25 juni 2019

De Lierse Sint-Gummarusprocessie is door Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) toegevoegd aan de Vlaamse inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. Jos Van Rompay van het broederschap Sint-Gummarus reageert opgetogen op deze erkenning. “Dit helpt onze mooie traditie verankeren.”

De inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed geeft een overzicht van allerhande waardevolle gewoontes en gebruiken in Vlaanderen. Vlaams minister Sven Gatz maakte gisteren bekend dat hij vijf elementen toevoegt aan de inventaris. Ook de eeuwenoude Sint-Gummarusprocessie is daar bij. De erkenning is eerder symbolisch – er is bijvoorbeeld geen subsidie aan verbonden – maar de mensen achter de Lierse processie zijn er niet minder blij om.

“In Lier waren het begijnhof en het belfort al erkend als materieel erfgoed en nu heeft de stad dus ook officieel immaterieel erfgoed”, glundert Jos Van Rompay, één van de drijvende krachten achter de Sint-Gummarusprocessie. “Het feit dat we zijn opgenomen in de Vlaamse lijst zal de bekendheid van de processie alleen maar vergroten en de interesse aanwakkeren. Vlaanderen zal er mee op toezien dat de traditie ook in de toekomst ‘geborgen’ blijft.”

De processie ter ere van Sint-Gummarus gaat steevast uit op de eerste zondag na de feestdag van de Lierse patroonheilige (11 oktober). Tal van lokale verenigingen stappen dan devoot mee met het achthonderd kilogram zware reliekschrijn van Sint-Gummarus, dat door zestien mannen wordt rondgedragen.

“Na de editie van 2015 besloten we om – samen met de stad Lier, de vzw Histories en erfgoedcel Kempens Karakter - te gaan voor een erkenning op de lijst voor immaterieel erfgoed. Na jaren voorbereiding is het nu dus zo ver”, vertelt Jos Van Rompay nog. “Voor mij persoonlijk heeft deze erkenning ook een emotionele betekenis. Mijn vader zaliger, Jos Van Rompay senior, blies de processie eind jaren ’70 van de vorige eeuw samen met Hugo Breugelmans nieuw leven in. De traditie dreigde in die periode te verwateren, maar kwam er dus later weer bovenop.”

Meer info op www.immaterieelerfgoed.be