Sint-Gummaruscollege doet opnieuw mee aan Rode Neuzen Dag Kristof De Cnodder

12 juni 2019

14u04 5 Lier Het Lierse Sint-Gummaruscollege doet dit najaar voor de tweede opeenvolgende keer mee aan Rode Neuzen Dag. Deze actie van VTM, Qmusic en Belfius zamelt geld in voor (school)projecten die bijdragen aan het mentaal en fysiek welbevinden van jongeren.

“Sowieso proberen wij er op toe te zien dat iedereen zich goed voelt op onze school. In het verlengde daarvan besloten we in 2018 om ons te engageren voor Rode Neuzen Dag en dat werd een grote meevaller”, vertelt Elisabeth Willems van het Sint-Gummaruscollege. “Onze leerlingen reageerden erg enthousiast en verkochten soep en rode neuzen om geld in het laatje te brengen. Als ‘beloning’ kregen we op school bezoek van Q-dj Sean Dhondt. Het was evident dat we dit jaar opnieuw zouden meedoen, al moeten we nog even bekijken welke concrete steunacties we op poten gaan zetten.”

Deze keer maken deelnemende scholen kans op een optreden van Niels Destadsbader of K3 op hun speelplaats. Inschrijven kan nog tot 21 juni via www.rodeneuzendag.be. De grote apotheose van Rode Neuzen Dag staat op vrijdag 29 november op het programma.