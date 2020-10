Serviër (40) verontschuldigt zich voor woninginbraak Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020



De veertigjarige Nebosja S. heeft verzet aangetekend tegen een verstekvonnis dat hem naar de gevangenis had gestuurd. In 2018 werd hij schuldig bevonden voor een woninginbraak in Lier. De feiten werden niet betwist. Volgens het parket was dat ook niet mogelijk. “Zijn vingerafdrukken werden in de woning aangetroffen”, klonk het op zitting. De man vertelde de rechter dat hij spijt heeft en duidde de feiten: “Ik had geld nodig om terug naar Servië te keren.” Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. Volgens hem zal de veertiger na zijn vrijlating meteen terug naar Servië keren. Vonnis op 19 oktober.