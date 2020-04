Serviceclubs schenken vijftig laptops aan Lierse scholen voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen Kristof De Cnodder

02 april 2020

18u21 3 Lier Drie Lierse serviceclubs schenken vijftig nieuwe laptops aan verschillende lokale scholen. De bedoeling is dat de scholen de computers gaan verdelen onder leerlingen in een kwetsbare situatie, zodat zij in deze coronatijd ook de kans krijgen om op een vlotte manier afstandsonderwijs te volgen.

Begin deze week lanceerde de stad Lier een oproep aan bedrijven en gewone burgers om (nieuwe of tweedehandse) laptops of tablets te schenken aan de Lierse scholen. Voormalig schepen Anja De Wit - die computerwinkel STS runt en zelf moeder is van een elfjarig kind – nam deze oproep ter harte. De Wit sprak distributeur D&D uit Sint-Niklaas aan en die stemde ermee in om voor de goede zaak vijftig laptops te verkopen aan fabrieksprijs, wat een aanzienlijke korting is.

Toch bleef er nog steeds 16.000 euro te betalen. Die som werd uiteindelijk op tafel gelegd door serviceclubs Lions Lier Twee Neten, Rotary Lier en Kiwanis Lier Twee Neten. STS zal nu verder instaan voor de logistieke afhandeling van dit initiatief en de toestellen eerstdaags verdelen. Los van deze levering is er volgens coördinerend schepen Annemie Goris (N-VA) nog steeds nood aan een dertigtal computers.