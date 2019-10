Schrobberbeek is klaar om Lierse reuzenfamilie te vervoegen Oud-burgemeester Jan Hendrickx stond model voor nieuwe reus Kristof De Cnodder

01 oktober 2019

22u51 1

De bekende Lierse reuzenfamilie heeft er een nieuw lid bij. Het toneelgezelschap Schoolbond schenkt de reus Schrobberbeek aan de vzw Gezellen van ’t Groot Volk. Schrobberbeek is een figuur uit het toneelstuk ‘En waar de ster bleef stille staan’, een klassieker die de Schoolbond al sinds 1972 opvoert.

Toneelkring Schoolbond viert in 2019 zijn 125ste verjaardag. Bestuurslid Maurits Troch kwam met het idee op de proppen om naar aanleiding daarvan een eigen reus uit papier maché te maken. Zo ontstond de 2 meter 65 grote en 30 kilo zware Schrobberbeek. Jan Hendrickx Senior – die tussen 1972 en 2006 tientallen keren in de huid van Schrobberbeek kroop en dertig jaar voorzitter was van de Schoolbond - stond model voor de reus. Een mooi eerbetoon voor voormalig waarnemend burgemeester Hendrickx, die momenteel 83 is en in een rusthuis vertoeft.

De grote versie van Schrobberbeek zal komend weekend voor het eerst worden rond gedragen en zijn intrede maken bij de Lierse reuzen, tijdens de Lierse Groote Zondag. Burgemeester Frank Boogaerts gaat de figuur dan ook symbolisch inschrijven in het bevolkingsregister. Schrobberbeek vertrekt zondagmiddag om 13.30 uur aan de theaterzaal van de Schoolbond (in de Abtsherbergstraat) om van daaruit aan te sluiten bij de rest van de reuzenfamilie op de Grote Markt. Om 14.30 uur vertrekken de reuzen samen op wandeling door het stadscentrum. Om 16.30 uur wordt het evenement afgesloten met een reuzendans op het marktplein. Bij slecht weer kan dit programma wel worden aangepast.