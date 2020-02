Schoolkinderen maken werk van vernieuwing speelbos: 850 inheemse bomen de grond in Kristof De Cnodder

20 februari 2020

21u41 0 Lier Tientallen Lierse lagere schoolkinderen staken vandaag de handen uit de mouwen tijdens een grote boomplantactie in het speelbos aan de Ouderijstraat. In totaal gingen er 850 inheemse bomen de grond in.

Nazicht leerde dat het bomenbestand in het speelbos was aangetast door de essenziekte, het gevolg van een schimmel. Essen die door deze ziekte zijn getroffen, sterven af en vormen een gevaar. Bij harde wind zouden ze immers kunnen omwaaien. “Om die reden liet het stadsbestuur een tijdje geleden de zieke bomen rooien”, zegt milieuschepen Walter Grootaers (Open VLD). “Nu was het moment daar om de lege plekken in het bos weer op te vullen.”

Bosgroep Antwerpen tekende een plantplan uit en vandaag werd dat plan tot uitvoering gebracht. Kinderen uit enkele verschillende Lierse scholen mochten de medewerkers van de stad, de Polder van Lier, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpen Zuid komen helpen. Volgende boomsoorten en struiken werden voorzien: winterlinde, esdoorn, els, gelderse roos, wilde appel, hazelaar, spork en wilde lijsterbes. Op deze manier ontstaat er een mooie biodiversiteit.