Schepencollege wacht op Nationale Veiligheidsraad voor beslissing over zomerevenementen Kristof De Cnodder

20 april 2020

19u26 0 Lier Het schepencollege van Lier heeft nog geen definitieve streep getrokken rond de nog op stapel staande zomerevenementen in de Pallieterstad. Het college boog zich vandaag over de kwestie, maar besliste uiteindelijk om te wachten op nieuwe richtlijnen vanuit de Nationale Veiligheidsraad.

De kans dat de coronacrisis het Lierse evenementenseizoen danig in de war zal sturen, blijft natuurlijk groot, maar het stadsbestuur besloot om voorlopig een opening te laten. De optie bestond dat de stad zelf enkele middelgrote events op Liers grondgebied zou verbieden om gezondheidsredenen. Dat werd maandag ook intern besproken, maar op het einde van de discussie besloot men om te wachten op verdere feedback van de Nationale Veiligheidsraad, die vrijdag opnieuw bijeen komt.

“We vonden het beter om even af te wachten en kijken uit naar de exitstrategie die de federale overheid voor ogen heeft. Mogelijk staat daar één en ander in over kleinere en middelgrote evenementen. Die paar extra dagen wachten zullen de zaak nu ook niet meer maken”, zegt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Vorige week besloot de Nationale Veiligheidsraad al om massa-evenementen tot eind augustus te verbieden, maar een concrete definitie van die term kwam er toen niet. Daardoor verkeren heel wat lokale organisaties nu nog in het ongewisse.