Schepencollege dokterde 19-puntenplan uit om sociale problemen door coronacrisis te counteren Kristof De Cnodder

03 juni 2020

10u35 0 Lier Het schepencollege van Lier keurde een 19-puntenplan goed waarin heel wat sociale thema’s aan bod komen. Het plan moet (gedeeltelijke) oplossingen bieden voor problemen die door de coronacrisis nog meer dan anders naar boven zijn gekomen. Hieronder enkele van de belangrijkste maatregelen op een rij.

Het mag duidelijk zijn dat de uitbraak van Covid-19 voor veel mensen grote financiële gevolgen had. In april en mei lag het aantal cliënten dat aanklopte bij het Lierse OCMW “merkelijk hoger” dan in de zelfde periode vorig jaar. De stad maakt nu meer middelen vrij om kwetsbare Lierenaars te ondersteunen. Er zullen onder andere voedselcheques worden bedeeld die kunnen worden gebruikt bij de lokale sociale kruidenier.

Tijdens de lockdown verdubbelde ook het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld, ten opzichte van een jaar geleden. Dat probleem wil de stad Lier eveneens counteren. Zo investeert het stadsbestuur bijna 30 000 euro in de uitbouw van een speciale dienst die gespecialiseerd is in de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Zomerschool

Naar gelijke kansen in het onderwijs toe werden al verschillende maatregelen genomen. Zo werden er (in samenwerking met de Lierse bedrijfswereld en de Lierse onderwijsinstellingen) 186 laptops bedeeld aan jongeren uit minder begoede gezinnen (met het oog op afstandsonderwijs). Verder worden er 31 personen ingezet om leerlingen te ondersteunen bij het afstandsonderwijs. Ondertussen treft men achter de schermen voorbereidingen voor de oprichting van een zomerschool. Daar kunnen dan eventuele leerachterstanden worden ingehaald.

Ouderen die dat wensten kregen de voorbije maanden boodschappen en warme maaltijden aan huis geleverd. Verder probeert men vanuit de dienstencentra vereenzaming bij de oudere bevolking tegen te gaan door regelmatig te bellen met senioren die omwille van de coronadreiging thuis zitten. Deze initiatieven worden tot nader order verdergezet.