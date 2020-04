Schepencollege bespreekt maandag Lierse zomerevenementen, organisatoren voelen bui al hangen Kristof De Cnodder

16 april 2020

14u27 0 Lier Wordt er eerstdaags definitief een kruis getrokken over enkele evenementen die komende zomer in Lier op het programma staan? Het Lierse schepencollege buigt zich maandag alvast over de kwestie. Verschillende organisatoren wachten af, maar tegelijk beseffen ze dat een afgelasting wellicht onvermijdelijk wordt.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om in het kader van de coronacrisis grootschalige manifestaties te verbieden tot eind augustus zal meer dan waarschijnlijk ook een impact hebben op enkele Lierse zomerevents. Al heerst er op dit moment nog heel wat onduidelijkheid over wat nu exact als een groot evenement wordt beschouwd. Pas ten vroegste over een dikke week zou de federale overheid met een exacte definitie op de proppen komen. Het is niet zeker dat men in Lier zo lang gaat wachten om knopen door te hakken.

“Ik heb overleg gehad met provinciegouverneur Cathy Berx, maar ook zij kon mij helaas nog geen duidelijke omschrijving geven van de term ‘massa-evenement’”, zegt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Maandag gaan wij binnen het schepencollege de kwestie al eens bespreken. Of de stad eventueel zelf tot een afgelasting van enkele evenementen zou kunnen over gaan? In het kader van de volksgezondheid en algemene veiligheid hebben we die mogelijkheid sowieso. Zonder vooruit te willen lopen op de feiten, is het nu al duidelijk dat social distancing bij heel wat geplande festiviteiten in de praktijk niet te handhaven zal zijn. En ik neem aan dat social distancing een factor is waar we nog maandenlang rekening mee zullen moeten houden.”

Evenementen als Lier Feest, Lier Centraal en de vele lokale zomerkermissen voelen de bui uiteraard al hangen. “Vallen wij onder de noemer ‘groot evenement’? Wie zal het zeggen?”, reageert Filip T’Seyen van de Donkfeesten. “Al schat ik de kans eerlijk gezegd eerder klein in dat we in augustus onze feesten kunnen organiseren.” Een gelijkaardig geluid bij Thomas Renders van Lier Feest, dat al eind juni op het programma staat. “We wachten voorlopig nog even af, maar gaan er tegelijk voor 99 procent van uit dat Lier Feest zal worden afgeblazen”, klinkt Renders realistisch. “Social distancing garanderen is bij ons quasi onmogelijk.”