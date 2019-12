Schepen van Dierenwelzijn heeft een fobie voor... dieren Kristof De Cnodder

16 december 2019

23u52 1 Lier Schepen voor Dierenwelzijn Rik Pets deed tijdens de jongste Lierse gemeenteraadszitting een opmerkelijke bekentenis. “Ik heb een fobie voor dieren”, verraste de N-VA’er. “Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet mee begaan ben.”

Bij de bespreking van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 werd er vanuit de oppositie geopperd dat er in de planning te weinig aandacht wordt geschonken aan het aspect dierenwelzijn. “We lezen onder andere dat er middelen worden vrijgemaakt voor het steriliseren van zwerfkatten en dat is goed, maar het mag toch iets meer zijn”, aldus Stéphanie Van Campenhout van oppositiepartij CD&V. “Waarom bijvoorbeeld ook geen hokken voorzien voor die zwerfkatten? Dat hoeft niet eens veel te kosten. Soortgelijke maatregelen vóór dieren missen we.”

Bevoegd schepen Pets reageerde met een opvallende ontboezeming. “Ik ga iets bekennen”, zei Pets. “Weinig mensen weten dit, maar ik heb eigenlijk een fobie voor dieren. Mijn kinderen hebben geiten, pony’s en nog verschillende andere beestjes, maar ik zal ze niet snel gaan aaien. Desondanks wil dat niet zeggen dat ik er niet mee begaan ben. Als stadsbestuur nemen we wel degelijk positieve maatregelen voor dieren. Ik verwijs in dat verband onder andere naar de tweede hondenweide die we op korte termijn gaan ontwikkelen. Niemand heeft graag zo’n hondenweide voor de deur, dus we hebben even moeten zoeken naar een geschikte plek. Intussen hebben we een finale locatie gekozen op de Dungelhoeffsite. Het inrichtingsplan wordt binnenkort uitgetekend.”