SAMWD zwaait deuren open voor blokkende studenten Kristof De Cnodder

21 mei 2020

10u32 0 Lier De stad Lier zal in de komende weken vier lokalen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) ter beschikking stellen aan blokkende studenten die thuis niet over een geschikte studieplek beschikken. Uiteraard zal er voldoende sociale afstand worden voorzien.

Drie gewone leslokalen (nummers 102, 103 en 104) bieden plaats aan telkens negen studenten. In de auditiezaal kunnen ook nog eens achttien studenten terecht. Studeren in de SAMWD (Gasthuisvest 50) kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 16 uur en op woensdag tussen 9 en 12 uur. Een studeerplek reserveren is mogelijk door een mail te sturen naar studeer@samwdlier.net. Er is overal internet voorzien. Een klein lerarenteam van de SAMWD is aanwezig en zorgt voor toezicht.