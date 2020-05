SAMWD lanceert warme oproep via muzikaal clipje: “Schenk centrumbon weg aan mensen die hem echt nodig hebben” Kristof De Cnodder

25 mei 2020

18u12 1 Lier De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) van Lier heeft via YouTube een muzikaal filmpje gelanceerd waarin men oproept om minder begoede Lierenaars financieel te ondersteunen. Enkele mensen van SAMWD vragen om de gratis centrumbon die ieder Liers gezin van de stad krijgt in het kader van de coronacrisis weg te schenken aan vzw’s Goed Gevoel en Mondiale Werken. Die doen allebei aan armoedebestrijding.

Het idee om centrumbonnen weg te schenken aan zij die er écht nood aan hebben, komt oorspronkelijk van de Lierse oppositiepartij Groen-Lier&Ko. De SAMWD ondersteunt die oproep nu op geheel eigen wijze. Enkele mensen die aan de academie zijn verbonden, maakten een Nederlandstalige bewerking van de bekende oorwurm The Lion Sleeps Tonight. Die wordt nu verspreid via het internet. Wie zijn centrumbon zelf niet echt nodig heeft en hem wil weggeven aan een kwetsbare stadsgenoot kan de bon per post versturen naar Goed Gevoel (Maasfortbaan 13) of Mondiale Werken (Irislaan 15). Beide vzw’s garanderen een eerlijke verdeling van de bonnen onder de mensen die ze goed kunnen gebruiken.